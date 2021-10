B3 tem nova agenda de negociações com fim de horário de verão nos EUA

16/10/2021 | 20:24



Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos, a B3 terá novos horários de negociação a partir de 8 de novembro. Em ofício circular distribuído no fim da semana, a bolsa brasileira informou que o mercado de ações mantém a abertura às 10h, mas o pregão se estende por mais uma hora, até as 18h. Já o after market fica suspenso, com exceção dos dias de exercício de opções sobre ações.

Os derivativos e operações estruturadas sobre câmbio ganham mais meia hora de negociação, que passa a se encerrar às 18h30. O mesmo ocorre com os principais derivativos de café, que terão negociação estendida até as 16h.

Os contratos relativos ao açúcar ganham mais uma hora, até as 15h. Em ambas as commodities, as negociações after hours terão seu encerramento mantido às 18h. Os derivativos de soja também ganham mais uma hora, até as 16h20.

Os futuros de índices locais ganham mais meia hora para negociação, com fechamentos diversos. O exercício de opções sobre índice de ações acompanha o mercado à vista e prorroga em uma hora o exercício automático de posição titular, para as 18h.