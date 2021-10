Em campanha estadual, 21,9 mil são vacinados no Grande ABC

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



16/10/2021 | 20:16



O Grande ABC aplicou 21.900 doses de vacinas neste sábado, data em que os municípios paulistas participaram do ‘Dia V’ da vacinação. A campanha, promovida pelo governo do Estado, foi destinada à aplicação das primeiras, segundas ou doses adicionais contra a Covid-19 e à atualização da carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes.

Só de imunizantes contra o coronavírus, a região aplicou 20.475 doses. O número leva em consideração dados dos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e de Mauá, únicas a divulgarem o balanço.

A maior parcela de vacinas contra a Covid foi ministrada em São Bernardo, onde 10.816 pessoas foram imunizadas. Desse total, foram 822 aplicações da primeira dose, 5,847 da segunda e 4.147, da terceira. O município, no entanto, não informou a quantidade de vacinas contra outras doenças que foram aplicadas.

No ranking da vacinação contra a Covid deste sábado, Santo André aparece na sequência: 4.991 pessoas (415 tomaram a primeira dose; 2.170, a segunda e 2,405 a terceira – apenas uma recebeu a dose única). A Prefeitura de Santo André também não informou quantas pessoas receberam outros imunizantes. Já em Diadema, 2.161 pessoas foram protegidas contra a Covid (177 primeiras doses; 1.383 segundas; e 611 doses de reforço). Segundo o município, para atualização da caderneta de vacinação, compareceram às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) 1.738 crianças de seis meses a 14 anos – acompanhadas de responsáveis. Dessas, 546 necessitaram de atualização de doses.

A Prefeitura de Mauá informou que foram vacinadas 1.657 pessoas contra a Covid (146 primeiras doses; 1.040 segundas e 471 de reforço). O município também não divulgou os dados sobre as demais vacinas. Em São Caetano, 850 doses contra o coronavírus foram aplicadas e 879 atualizaram a proteção contra outras doenças.

Atualmente, há 4,1 milhões de pessoas que estão com a segunda dose contra a Covid-19 atrasada. Entre elas, estão 2,1 milhões de pessoas que precisam concluir esquemas vacinais com doses da Pfizer, número que foi impactado com a antecipação de 12 para oito semanas no intervalo entre primeira e segunda dose. A medida já beneficia parte dos 3,2 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos que começaram a ser imunizados em agosto e podem concluir seus esquemas a partir deste mês.

O balanço de faltosos inclui ainda 915 mil que precisam receber a segunda dose da Coronavac e 1 milhão da Astrazeneca. “O foco dessa vacinação é na segunda dose que está atrasada, tanto para os adultos como para adolescentes. Com o aporte financeiro do Governo do Estado de SP, os 645 municípios também poderão colocar em dia a vacinação no registro da plataforma Vacivida”, destacou a coordenadora geral do PEI (Plano Estadual de Imunização), Regiane de Paula.