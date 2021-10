Com passe de trivela, Paquetá muda o jogo e Lyon derrota Monaco no Francês

16/10/2021 | 19:08



Os brasileiros ajudaram o Lyon a reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Francês. O clube recebeu o Monaco no Parque OL pela 10ª rodada e venceu pelo placar de 2 a 0, com direito a jogada entre Lucas Paquetá e o ítalo-brasileiro Emerson Palmieri, que resultou no segundo gol dos mandantes, marcado por Denayer. Paquetá também participou da criação da jogada que resultou no primeiro gol do Lyon.

Com a vitória, o Lyon salta cinco posições na tabela, mas ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada. O time, que vinha de dois empates seguidos, assume a quinta colocação, com 16 pontos. O Lyon ultrapassou o próprio Monaco, que fica em sétimo, com 14 pontos.

Pelo lado do time do principado, o também brasileiro Jean Lucas ditou o ritmo do jogo. Entretanto, foi o Lyon, do titular Bruno Guimarães, que controlou mais a partida desde a etapa inicial, mas os gols do jogo só saíram no segundo tempo, após a entrada de Lucas Paquetá, aos 22 minutos. Após compromissos pela seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o meia-atacante viajou do Brasil à França na sexta-feira e foi poupado em parte do duelo.

Pouco tempo após entrar, Paquetá deu passe para Dubois, que recebeu carrinho de Disasi e sofreu pênalti. Toko Ekambi cobrou perfeitamente aos 30 minutos e fez 1 a 0. Já na reta final, aos 45 minutos, Paquetá voltou a desequilibrar, com um passe de trivela sem olhar, estilo Ronaldinho, para o brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri cruzar. O zagueiro Jeson Denayer completou para o fundo do gol, fazendo 2 a 0.

Tanto Lyon quanto Monaco voltam a campo na próxima quinta-feira, às 16h, para jogar fora de casa pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. No grupo A, o Lyon, que é líder, visita o Sparta Praga na República Checa. No Grupo B, o Monaco faz confronto direto pela liderança contra o PSV, em Eindhoven, nos Países Baixos.

Mais cedo pelo Campeonato Francês, o Clermont derrotou o Lille pelo placar de 1 a 0, chegando aos 11 pontos, na 10ª posição. Já o Lille tem 14 pontos somados e ocupa a nona posição na tabela.