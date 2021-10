Pauta permanente. Os nomes das nossas ruas. O exemplo que vem de Diadema. E o exemplo que vem de Mauá

Ademir Medici



A inspiração veio do livro Almas das Ruas, de Maria Nicolas, lançado em 1981 e que explica a origem dos nomes dados aos logradouros de Curitiba. Esta página Memória apresentou o livro às casas de cultura da região. São Bernardo e São Caetano responderam positivamente. Traçaram planos. Iniciaram pesquisas. Mas não chegaram a um final que viesse a público.

Santo André preferiu recuperar pontos comerciais e culturais localizados antigamente entre a Rua Senador Flaquer e o Largo da Estátua, e um belo projeto foi levado adiante.

Outros exemplos foram citados pelas jornalistas Lara Fidelis e Mirla Silva, do Diário, que publicaram a reportagem ‘Estudo traça genealogia das ruas’ (edição de 16 de outubro de 1991), com ilustração de Luiz Fernandes. E algumas iniciativas foram divulgadas:

Luciano Thon reunia documentos familiares com o objetivo de escrever um livro. Ele era neto de Homero Thon e bisneto de Lucien Thon.

O prefeito Celso Daniel dava o nome de 15 líderes sindicais a ruas do Jardim Rina, até então identificados por números.

Famílias numerosas como as Demarchi e Oliveira Lima reuniam seus integrantes em datas comemorativas, com um belo levantamento histórico e iconográfico.

Questionava-se o porquê de tantas ruas com os nomes dos Kennedy. Em 1991 eram três avenidas, duas praças uma rua com o nome Kennedy na região.

TRÊS DÉCADAS DEPOIS...

Um exemplo vem de Diadema. Walter Adão Carreiro, depois de vários saltos de sapatos gastos, escreveu e publicou o livro Diadema, em Cada Esquina uma Rua (edição da Prefeitura, 2011).

Outro exemplo vem de Mauá. Em 2020, a cidade ganhou um dicionário: Ruas de Mauá. Está na Internet. É bem prático. É só digitar Ruas de Mauá, e você descobrirá quem foi Bernardo Morelli e outros nomes de ruas da cidade. Que novas obras do gênero sejam, enfim, editadas. Com a palavra, os nossos centros de história e memória.

TESTE RÁPIDO

n Santo André – Quem foi Alfredo Luiz Flaquer?

n São Bernardo – E o Padre Lustosa?

n São Caetano – Guido Aliberti, você conhece?

n Diadema – E o Antonio Piranga?

n Mauá – Bernardo Morelli tem rua antiga na cidade.

n Ribeirão Pires – Abrahão Eid, família antiga

n Rio Grande da Serra – Jean Lieutaud já foi citado aqui em Memória...

Diário há meio século

Domingo, 17 de outubro de 1971 – ano 13, edição 1667

Esportes – José Cabral Amazonas eleito presidente do Santo André Futebol Clube, hoje Esporte Clube Santo André.

Jornalismo – Edison Motta fazia sua estreia no Diário.

Em 17 de outubro de...

1901 – Sucedem-se as greves de trabalhadores em várias partes da Europa.

Cinquenta mil mineiros franceses tomaram parte no referendum sobre a greve geral, votando a favor do movimento 40 mil.

As paredes iam se generalizando por toda a Catalunha e em Madrid e arredores da capital.

Em Antuérpia, operários lapidadores também declararam-se em greve.

Nota – Agências e jornais usavam o termo ‘parede’ como sinônimo de ‘greve’.

1916 – O secretário estadual do Interior, Oscar Rodrigues Alves, nomeia duas professoras substitutas para o Grupo Escolar de Santo André: Wanda Flaquer e Maria de Almeida.

1921 – Briga de faca na Estrada do Oratório. O lavrador João Francisco da Cruz, residente em Santo André, seguia à propriedade agrícola em que trabalhava quando foi abordado por Antonio Joaquim do Carmo. Ameaçado por revólver, revida com faca, ferindo de morte o seu agressor.

Em jogo marcado pela Federação Paulista de Desportos, o Corinthians de Santo André empatou com o Estrela de Ouro por 1 a 1, em jogo disputado em 16 de outubro.

Pela Segunda Divisão da APEA (Associação Paulista de Esportes Atléticos), em Santo André, Primeiro de Maio 7, Audax 1.

Presidente Epitácio Pessoa anuncia a política de defesa permanente do café.

1976 – Centenas de crianças participam das Manhãs Coloridas realizadas no Parque Novo Oratório, Parque João Ramalho e Jardim Guarará, em Santo André, numa promoção do suplemento infantil Diarinho.

1981 – Nelson Piquet conquista o campeonato mundial de Fórmula 1.

1986 – Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo realizava sabotagem na linha da Ford: era a Operação Cambalacho.

Em Santo André, populares interditam a Rua das Monções por causa dos sucessivos atropelamentos.

1991 – Manchete do Diário: Magri desafia aposentados e arma tumulto em Brasília. O ministro do Trabalho, Antonio Rogério Magri, disse que a Confederação Brasileira não representava a base da categoria.

Em Cuiabá, o papa João Paulo II defendia os direitos dos índios.

