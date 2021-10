Miranda desfalca São Paulo, mas Ceni terá volta de Arboleda para o clássico

16/10/2021 | 17:13



Sem poder contar com o zagueiro Miranda para o clássico contra o Corinthians da próxima segunda-feira, o técnico Rogério Ceni terá uma solução imediata para a zaga do São Paulo na partida. Isso porque o zagueiro Arboleda volta a ficar à disposição após desfalcar o clube durante os jogos da seleção equatoriana nas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Miranda recebeu o terceiro cartão amarelo na última quinta-feira, no jogo contra o Ceará, e cumprirá suspensão automática. Com isso, Arboleda deverá fazer dupla com Léo. Esta, inclusive, deverá ser uma disputa por posição no time titular até o fim da temporada, já que Ceni costuma atuar com apenas dois zagueiros e Arboleda, Léo e Miranda vinham jogando juntos como titulares constantemente com o técnico Hernán Crespo.

Buscando interromper a sequência de seis empates nos últimos jogos e se afastar da zona de rebaixamento para buscar objetivos maiores no Brasileirão, o São Paulo tem uma preocupação com a longa lista de jogadores pendurados para as próximas rodadas do torneio.

Depois do Corinthians, o próximo jogo do São Paulo será contra o Red Bull Bragantino e a lista de jogadores que ficarão suspensos caso recebam cartão amarelo na próxima segunda-feira tem o lateral-esquerdo Wellington, os meias Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, e os atacantes Marquinhos e Luciano.

Além dos citados, o volante Luan e o atacante Rigoni também estão pendurados. Porém a dupla está lesionada e não deverá enfrentar o Corinthians no clássico. Rogério Ceni também deverá contar com o retorno de Igor Vinícius.

Na 13ª posição, com 31 pontos, a quatro da zona de rebaixamento, o São Paulo finaliza no próximo domingo a preparação para o clássico. O time receberá o Corinthians no estádio do Morumbi na segunda-feira, às 20h, pela 27ª rodada.