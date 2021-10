Amizade além da tecnologia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/10/2021 | 00:38



Já pensou se todos pudessem ter uma amigo tecnológico? Não uma amizade virtual ou algo parecido, mas um amigo robô? Esse cenário se tornou é possível no filme Ron Bugado, que estreia na quinta-feira nos cinemas.

A animação, da Locksmith Animation, distribuída pela 20th Century Studios (que hoje pertence ao grupo Disney), promete surpreender. Ron Bugado traz uma história muito comovente, porém divertida, sobre a amizade entre um garoto e um robô todo defeituoso.

Na cidade em que Barney, 11 anos, um estudante antissocial do ensino fundamental, vive com a família, todos ganharam um B-bot, um robô de última geração. Quando chega a vez de Barney, ele recebe Ron, seu novo dispositivo digitalmente conectado, que anda, fala para ser seu novo ‘melhor amigo fora da caixa’.

Logo de cara, Barney percebe que algo está errado com Ron. Os divertidos problemas de funcionamento do seu novo amigo lançam essa dupla em uma jornada repleta de ação, na qual menino e robô aceitam a maravilhosa jornada de uma amizade – não muito perfeita – mas, com certeza, verdadeira.

Por se passar em uma era ainda mais tecnológica do que a atual, a animação Ron Bugado também transmite uma mensagem muito importante. Com esses ‘problemas’ tecnológicos de Ron, é possível refletir em como hoje os jovens podem ter dificuldades em fazer novas amizades e se adaptar em ambientes sociais.

Por isso, é válido assistir com toda família e até amigos para refletir sobre o tempo em que se passa utilizando a tecnologia hoje em dia.

Ainda durante o filme, Barney até tenta ensinar sua rotina ao aparelho, mas no fim de sua jornada, são ele e todos a sua volta que aprendem muito mais com Ron sobre a vida.

Música ‘Sunshine’ faz parte da nova produção; single é de Liam Payne

Para animar o lançamento do filme Ron Bugado, a animação contará com a trilha sonora da música Sunshine, do cantor Liam Payne.



A faixa foi lançada em agosto deste ano e já conta com mais de 4 milhões de reproduções no Spotify e 2 milhões de visualizações no clipe pelo YouTube. “Sou um grande fã da Disney, então trabalhar nesse projeto é um sonho que se realizou”, afirmou Liam Payne antes do lançamento da canção. “Não vejo a hora de todos vocês assistirem a Ron Bugado. Foi muito divertido!”



Para quem não conhece, Payne vendeu mais de 23 milhões de singles e mais de três milhões de álbuns, como artista solo. Antes disso, o cantor integrava a banda One Direction, uma boyband pop formada na cidade de Londres, Reino Unido, em 2010.



O cantor lançou seu primeiro álbum solo, LP1, em dezembro de 2019 pela Capitol Records, que inclui singles de sucesso como Strip That Down, Polaroid e Familiar. Seus streamings alcançam um total de 5,1 bilhões de fãs.



ELENCO

Em Ron Bugado, para as vozes dos protagonistas, também foi escalado um grande time. O ator Jack Dylan Grazer vai estrelar na voz do Barney. Antes desse sucesso, ele já havia participado de Luca (deste ano), e Shazam, da DC Comics, em 2019. Além dele, o ator Zach Galifianakis fará a voz do Ron, o robô. Antes dele, Zach estrelou em Gato de Botas, em 2011, e Lego Batman: O Filme, em 2017.

Outros filmes mostraram poder da amizade, em especial as improváveis

Não é de hoje que os filmes da Disney ensinaram lições importantes e muito valiosas. O poder da amizade costuma estar em muitas obras do estúdio.



Além de Ron e Barley, que estreiam nesta semana nos cinemas com Ron Bugado, outras amizades muito ‘improváveis’ e divertidas também já passaram pelas telinhas de cinema e são muito queridas por todo mundo.



Uma delas foi contada recentemente em Luca. O filme conta a história de amadurecimento de Luca, que vive um verão inesquecível. O garoto compartilha as aventuras com seu novo melhor amigo, mas toda a diversão é ameaçada por um segredo bem guardado: eles são monstros marinhos de outro mundo.



Em Up, Altas Aventuras, o idoso e rabugento Carl, que acabara de ficar viúvo, tem a vida virada do avesso ao conhecer o simpático Russell, um pequeno escoteiro. Os dois constrom uma amizade pura e reformadora a partir do desejo de Carl de levar sua casa, sustentada por balões, a um lugar misterioso.



A relação entre Aladdin e Gênio, do filme Aladdin, é uma das mais icônicas da Disney. O jovem encontra a lâmpada mágica e liberta o ser capaz de realizar todos os desejos. A amizade construída pelos dois ficou simbolizada na música Nunca Teve um Amigo Assim.