Sem 2 titulares, Sylvinho conduz penúltimo treino do Corinthians para o clássico

16/10/2021 | 15:50



Tentando encontrar as melhores soluções para os desfalques importantes que terá no jogo contra o São Paulo, o técnico Sylvinho comandou na manhã deste sábado o penúltimo treinamento do Corinthians antes do clássico. O treinador orientou um treino tático e ensaiou posicionamento dos atletas em cobranças de bola parada no CT Dr. Joaquim Grava.

Dois titulares são desfalques certos para a partida. O lateral-direito Fagner cumprirá suspensão e trabalhou na parte interna da academia, enquanto o meia-atacante Willian sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador ficará no departamento médico por um período de quatro a cinco semanas.

Du Queiroz deverá ser a escolha para substituir Fagner na lateral direita. Já para a vaga de Willian, há briga por posição. O favorito para ficar com a vaga é Gustavo Mosquito, mas Jô e Adson também são opções.

Os meio-campistas Giuliano e Renato Augusto, que deverão ser titulares na partida, participaram normalmente de toda a atividade deste sábado. A dupla havia apenas realizado um trabalho de controle de carga no treinamento da última sexta-feira.

O último treinamento do Corinthians antes da partida acontecerá neste domingo. O técnico Sylvinho poderá mandar a campo no clássico um Corinthians com: Cássio, Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito (Adson ou Jô) e Róger Guedes.

São Paulo e Corinthians se enfrentam no estádio do Morumbi na próxima segunda-feira, às 20h, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Corinthians é o sexto colocado, com 40 pontos ganhos. O São Paulo é 13º, com 31 pontos.