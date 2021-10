PSDB de S.Bernardo anuncia apoio a Doria nas prévias

Da redação



16/10/2021 | 15:20



O diretório do PSDB de São Bernardo deliberou pelo apoio à candidatura do governador de São Paulo, João Doria, nas prévias da legenda, marcadas para o dia 21 de novembro. A decisão da executiva do partido se deu por unanimidade. O resultado era esperado diante da proximidade do prefeito Orlando Morando (PSDB) com Doria – Morando, inclusive, é um dos coordenadores da campanha interna do chefe do Executivo estadual.

O anúncio veio depois de reunião na sede da legenda na cidade, localizada na Avenida Barão de Mauá, no bairro Chácara Inglesa. Além de Morando, estiveram no encontro o presidente da sigla no município, Adelmo Meira, o coordenador regional do partido, Flávio Rodrigues dos Santos, o integrante da executiva estadual Márcio Canuto, além de secretários municipais filiados à legenda e vereadores da bancada do PSDB – atualmente o tucanato conta com dez parlamentares na Câmara.

“Não tenho a menor dúvida que a população brasileira buscará uma nova opção para administrar o País, que não é o petismo e nem o bolsonarismo. E neste quesito, João Doria teve a coragem de enfrentar um presidente negacionista e também tem uma marca de ser um forte adversário do PT, como eu sou aqui em São Bernardo”, disse Morando.

Foi o terceiro diretório a oficializar sua posição nas prévias do PSDB, que contam ainda com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Em São Caetano, cujo presidente é o ex-prefeito José Auricchio Júnior, houve deliberação por apoio a Doria. Em Ribeirão Pires, com diretório presidido por Flávia Dotto, mulher do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira, a executiva liberou os filiados na eleição – o que pode ser considerada vitória do time de Eduardo Leite, já que Flávia e Kiko são aliados de Morando e vão votar em Doria.