Luciana Gimenez fala sobre gravidez de Lucas Jagger: -Época mais difícil da minha vida

16/10/2021 | 15:10



Luciana Gimenez participou recentemente do Poddelas, no qual falou sobre a época em que engravidou de Lucas Jagger, fruto de seu relacionamento com Mick Jagger.

A gravidez da apresentadora foi a época mais difícil de sua vida, que a fez chorar o tempo todo, e também a fez aprender muito sobre como agir.

- Acabaram comigo, foi a época mais difícil da minha vida. Foi um terror sem fim, uma coisa de louco. Eu estive em mais de 500 capas jornais ingleses com minha foto. Foi muito tenso. Mas foi um período que me ensinou a engolir muito sapo e aprendi a ficar quieta. Sempre optei por não falar das coisas, e se você rebate, só aumenta a história. Mas chorei por nove meses. Passei a gravidez quase toda no exterior, sozinha.

Durante toda a gestação, Luciana morou em Londres, e como se não bastasse todo o desafio de estar longe de casa, ela ainda precisou lidar com tabloides e diversas especulações, já que estava carregando o filho do vocalista dos Rolling Stones.

- Fiz mais de cinco testes de gravidez porque não estava acreditando. A notícia acabou vazando. A booker da minha agência começou a notar que eu estava estranha. Como eu já saía com o Mick há algum tempo, juntaram as peças e deduziram. Ela foi demitida depois. Mas demorei muito a contar para as pessoas, não queria que ninguém soubesse. Até para minha mãe eu demorei a contar. Não queria ninguém perto de mim no meio daquela confusão que foi.

Apesar do que passou, ela é feliz pelo filho que tem e pela relação mantida com Mick.

- Eu tenho meu filho maravilhoso, o pai do meu filho é maravilhoso, o Mick é muito meu amigo, então tudo certo. Mas lembrando o que eu passei, foi duro. O problema não foi com o Mick, foi a mídia que inventava muito.