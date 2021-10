Lagarde: preocupações sobre estagflação são exageradas; inflação é transitória

16/10/2021 | 15:00



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, classificou como "exageradas" as preocupações na Europa sobre o desenvolvimento de um quadro de estagflação, isto é, longo período econômico marcado por inflação alta e crescimento econômico fraco.

Durante evento virtual promovido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) neste sábado, Largarde insistiu na análise de que a recente escalada inflacionária na zona do euro é "transitória" e deve se reverter ao longo do próximo ano. Isso porque, no entendimento dela, a alta nos preços reflete gargalos na cadeia produtiva que devem ser resolvidos em breve.

Em relação à atividade, a dirigente também negou haver uma estagnação. "Temos visto crescimento econômico em ritmo mais rápido do que a média do período pré-pandemia", explicou.