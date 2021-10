Veja personalidades que atuam na defesa dos animais

16/10/2021 | 14:59



O resgate de 27 cães que seriam sacrificados no Estado do Alabama, nos Estados Unidos, no fim de setembro, viralizou nas redes sociais e chamou atenção para o trabalho dos protetores de animais. Esses ativistas tentam de todas as formas salvar os bichos de maus tratos e oferecer uma vida mais digna. Alguns são anônimos, mas outros são bem conhecidos do público e participam frequentemente de ações em prol do bem-estar animal.

Aproveitando que outubro é o mês em que se celebra o Dia Mundial dos Animais, no dia 4, o E+ relembra algumas personalidades que atuam pela causa. Além de Luisa Mell, uma das principais referências no Brasil, atores, cantores e apresentadores se destacam por contribuir com a proteção animal. Confira quem são:

Anitta

A cantora, que há mais de dois anos segue uma alimentação livre de produtos animais, é tutora de alguns cães, sendo que no ano passado adotou três: dois já idosos - um deles sem um olho - e outro que precisa de cadeira de rodas. A adoção dos dois primeiros se deu por meio do Instituto Luisa Mell, ONG com a qual a artista tem contribuído para conscientizar e promover campanhas de adoção.

"Sim, meus cachorros, para mim, têm a importância de qualquer ser humano", ela disse, em 2019, quando um dos animais dela morreu. Em outra ocasião, a artista brincou que os cachorros são mais fiéis do que os homens. "Por isso que eu tenho um monte de cachorro, tudo macho", falou.

Um dos cães mais famosos da cantora é Plínio, que a acompanha em algumas viagens de trabalho e tem um perfil próprio no Instagram, com mais de 240 mil seguidores.

Bruno Gagliasso

O ator e a mulher Giovanna Ewbank possuem um rancho em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, onde ajudam a cuidar de diferentes animais e, em parceria com outras instituições, atuam em projetos de defesa animal.

Cleo

A atriz e cantora é uma das personalidades que apoiam a Ampara Animal, ONG que atua na proteção das mais variadas espécies de animais. Ela já participou de um dos calendários da entidade, cujo valor de venda é revertido para a instituição. "Minha consciência mudou muito. Entendi muito do que os bichos sofrem, como é grande esse problema de cachorros, gatos abandonados e o preconceito em torno disso tudo", ela disse em depoimento à ONG.

Fernanda Gentil

A apresentadora é outra personalidade engajada em projetos de proteção animal e adepta da adoação de cães. Ela é tutora de Nala, uma cadela já idosa, e Julieta Chaminé. Em 2016, a artista aderiu à campanha #SomosDeEstimação, promovida por uma ONG do Rio de Janeiro que resgata animais. Com frequência, ela compartilha momentos divertidos da família com os animais e faz declarações comoventes sobre Nala, que tem displasia e, por isso, dificuldade para andar e descer escadas.

Gisele Bündchen

A top model é ativista da causa animal, luta pela preservação do planeta, dos direitos dos seres vivos e já declarou que "usar pele verdadeira não é uma opção", quando estampou a capa da revista Vogue Paris dedicada ao tema. Em 2016, ela foi nomeada embaixadora da boa vontade pela ONU e virou garota propaganda da campanha Wild for Life, para combater o tráfico ilegal de animais selvagens.

Luisa Mell

Ativista pela causa animal, Luisa Mell foi apresentadora, atriz e fundou o instituto que leva seu nome em fevereiro de 2015. A entidade resgata animais feridos ou em situação de risco, cuida e oferece para adoção.

Paolla Oliveira

Sempre que possível, a atriz participa de campanhas em prol do bem-estar animal, além de ser embaixadora de uma marca de alimentos para pets. Em 2017, quando interpretou a major Jeiza na novela A Força do Querer, ela contracenou com Iron, um cão que cogitou adotar. O animal não ficou com ela, mas encontrou um lar e foi bem cuidado até abril deste ano, quando morreu em decorrência de um câncer.

Joaquin Phoenix

O ator também está sempre envolvido na proteção animal e, em 2019, chegou a ganhar um prêmio de personalidade do ano da organização Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta, sigla em inglês). Vegano, ele luta contra o especismo, ideia de que os seres humanos estão acima das outras espécies.

No ano seguinte, depois de vencer como Melhor Ator no SAG Awards, ele deixou de ir para outra festa organizada pela Netflix no Sunset Tower, em Los Angeles, para participar de uma vigília próxima a um matadouro em Vernon, cidade vizinha. No local, o ator reuniu-se com ativistas dos direitos dos animais para alimentar e matar a sede de porcos a caminho do abatedouro.

Tatá Werneck

A apresentadora é tão amante dos animais que chegou a ter 13 gatos e dois cachorros em casa. Em 2017, um dos felinos morreu após ser cuidado por 15 anos por ela. No ano passado, a também atriz entrou na fila de adoção de um cachorro com deficiência que havia sido abandonado, cuja história repercutiu nas redes sociais.

"Hoje tenho 11 gatos adotados e um persa (Tufo) que ganhei de aniversário. Não sei o que seria da minha vida sem meus gatos. Eu amo demais! Pena que as pessoas que não têm gatos não entendem a grandeza que é ter, ser, conviver com um gato. Adotem gatos! É uma troca de amor inesgotável", escreveu ela no ano passado, em um post no Instagram.

Xuxa

A atriz e apresentadora é vegana e estimula o estilo de vida, bem como o cuidado e a adoção de animais. Ela tornou-se uma das embaixadoras da campanha Veganuary, que propõe um padrão de vida vegano durante os 31 dias do mês de janeiro.

Yasmin Brunet

A modelo participou em 2017 de um protesto em São Paulo em favor dos direitos dos animais e tem incentivado cada vez mais a adoção de pets, tanto que influenciou o marido Gabriel Medina. O surfista falou sobre o ato de adotar em dezembro do ano passado, após o casal resgatar dois cachorros e um gato.