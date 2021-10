Maria Cândida e André Marques flertam ao vivo no É de Casa

16/10/2021 | 14:10



André Marques e Maria Cândida protagonizaram um momento romântico na edição do É de Casa deste sábado, dia 16. O apresentador brincou que a jornalista preferia o Cauã Reymond a ele e recebeu uma resposta inusitada.

- Não, André. Você não me dá bola, pronunciou Maria. O carioca então rebateu que dava bola sim para a colega e mencionou a cantada que ela recebeu do ator norte-americano Richard Gere.

- Até deixei minha barbinha meio grisalha para ficar no estilo, disse fazendo menção à famosa barba de Gere.

Por fim, ela insinuou que o apresentador tinha pouca atitude e o convidou para tomar um vinho.

- André você fala, fala, e nada. É só isso que eu queria dizer. Venha André Selva de Pedra que ficará muito menos pedra e a gente vai tomar um vinho à noite. Ele aceitou a proposta e disse que os dois vão transmitir a celebração nas redes sociais.

Recentemente, Maria confessou no podcast Inteligência Ltda que Richard Gere flertou com ela no meio de uma entrevista.

- Ele passou o tempo todo tocando na minha mão. Fiquei como uma boba, o Richard mexeu comigo. Ele é muito inteligente e charmoso. No fim da entrevista, era para ele ficar no quarto esperando o próximo jornalista, mas não. Ele saiu e me procurou no hotel, me buscando no corredor.