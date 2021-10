Teste para o censo encontra mais idosos do que adolescentes em bairro do Rio

16/10/2021 | 14:10



O primeiro teste para o Censo Demográfico de 2022 realizado em campo em meio à pandemia de covid-19 encontrou mais mulheres do que homens, mais idosos do que crianças e adolescentes, mais entrevistados presenciais do que virtuais. O censo deveria ser realizado em 2020, mas já passou por dois adiamentos por falta de orçamento.

Os resultados preliminares são referentes ao levantamento censitário conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre 6 e 24 de setembro nos 2.774 endereços encontrados na Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O bairro carioca tem uma população de 3.612 habitantes, sendo 1.935 mulheres (53,6%) e 1.677 homens (46,4%). As crianças e adolescentes, ou seja, pessoas com menos de 18 anos, correspondiam a 16,9% da população, enquanto que idosos com 60 anos ou mais de idade somavam 31,6% do total de moradores. Segundo o IBGE, cerca 85,4% da população da ilha eram potenciais eleitores, ou seja, tinham 16 anos ou mais de idade.

A ilha de Paquetá tem área de 1,216 k², com densidade demográfica de 2.970 habitantes por km². A média de moradores por domicílio foi de 2,37 pessoas.

Dos endereços visitados, 56% eram domicílios particulares permanentes ocupados, enquanto 24% eram domicílios particulares permanentes de uso ocasional, 14% eram domicílios particulares permanentes vagos e 6% eram estabelecimentos.

Nos endereços que estavam ocupados, 1.552 lares, 96,3% (1.494 domicílios) tiveram entrevistas presenciais, 0,9% por telefone (14) e 0,9% via internet (14). O IBGE informa que oferece a possibilidade de as entrevistas censitárias serem feitas pela internet, mas a maioria da população tem preferido ser entrevistada presencialmente.

De todos os domicílios ocupados registrados, em apenas 2% não houve entrevista: em 0,77% por dificuldades em encontrar os informantes e 1,16% por recusas explícitas.

O rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios em Paquetá é de R$3.613,47, mas metade deles recebe R$ 2.300,00 ou menos.

O teste do censo identificou ainda que cerca de 93,5% dos domicílios da ilha têm acesso à rede geral de distribuição de água; 70,8% dos lares estão em ruas com bueiros para drenagem pluvial; 89,2% estão em ruas com calçadas; e 72,8%, em ruas arborizadas.

O bairro foi escolhido por ter sido alvo de um programa de vacinação especial da população contra a covid-19, conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, que resultou em cerca de 85% da população adulta já imunizada no mês de agosto. Os técnicos do órgão estatístico testaram a abordagem aos informantes em ambiente controlado e realizaram a operação censitária em formato de um Pré-Teste de Homologação de Equipamentos e Sistemas.

Nova rodada de testes preparatórios

O IBGE vai começar em novembro uma nova rodada de testes preparatórios em todo o País para o Censo Demográfico 2022.

A partir do próximo dia 4, as equipes do censo farão testes similares nas 27 Unidades da Federação: no bairro Tucumã, Rio Branco (AC); no município de Coqueiro Seco (AL); no bairro de Laguinho, Macapá (AP); na localidade de Novo Remanso, Itacotiara (AM); no bairro de Amaralina, Salvador (BA); no distrito de Ema, Pindoretama (CE); na região administrativa de Samambaia, Brasília (DF); no bairro de Araçás, Vila Velha (ES); no município de Damolândia (GO); no município de Bacabal (MA); no distrito de Sucuri, Cuiabá (MT); no bairro de União, Campo Grande (MS); no bairro Minas Brasil, Belo Horizonte (MG); no bairro Vila, Distrito de Mosqueiro (PA); no município de Capim (PB); no município de Jardim Olinda (PR); no distrito de Macujê, Aliança (PE); no município de Lagoinha do Piauí (PI); no município de Engenheiro Paulo de Frontin (RJ); no município de Passagem (RN); no distrito de Jardim Estalagem, Viamão (RS); no bairro Liberdade, Porto Velho (RO); no município de Mucajaí (RR); no município de Tigrinhos (SC); no bairro Prosperidade, São Caetano do Sul (SP); no município de Feira Nova (SE); e no município de Lajeado (TO).

O IBGE informou nesta sexta-feira, 15, que conseguiu o aval da equipe econômica do governo para a recomposição do orçamento necessário para a realização do Censo Demográfico em 2022, através de uma emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022 apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional.

"O IBGE informa que a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento autorizou emenda ao PLOA-2022 fixando o valor total de R$ 2.292.907.087,00 para o orçamento do Censo Demográfico 2022 a ser realizado pelo IBGE", divulgou o órgão estatístico.

A emenda ainda precisa ser votada pelos parlamentares, mas desta vez a suplementação teve a chancela do poder executivo. De acordo com o IBGE, a Secretaria do Tesouro informou em ofício à Advocacia Geral da União (AGU) que "é possível" a ampliação do orçamento do Censo nos termos esclarecidos pelo órgão estatístico ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Os recursos complementares sairão do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), supervisionado pelo Ministério da Economia", apontou a nota do IBGE.

O instituto vinha enfrentando dificuldades para garantir os recursos necessários para o Censo Demográfico, que deveria ter ido a campo em 2020, mas já passou por dois adiamentos. Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em plenário que o governo federal tem obrigação de realizar o Censo Demográfico. Desde então, o IBGE alerta para a necessidade de recomposição do orçamento.