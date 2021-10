Naufrágio deixa 6 mortos no Pantanal e bombeiros continuam buscas desaparecidos

16/10/2021 | 13:45



Um barco-hotel naufragou com 21 pessoas na tarde da sexta-feira, 15, no Rio Paraguai, na região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Seis vítimas foram encontradas sem vida, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que continua as buscas por um desaparecido.

O naufrágio ocorreu após grande tempestade, com ventos que chegaram a atingir 50 quilômetros por hora. O barco estava levando turistas, em sua maioria, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No momento do acidente, o grupo estava se dirigindo ao Porto Geral de Corumbá, que fica a 10 quilômetros do local do acidente.

O primeiro corpo foi encontrado ainda na noite de sexta-feira. Com os reforços na equipe de buscas e já com o dia claro, outras cinco vítimas foram retiradas do rio na manhã deste sábado, 16. Entre as vítimas já identificadas, estão Fernando Gomes e Geraldo Alves.

A tempestade que causou o naufrágio também fez outros estragos, com acidentes registrados em diferentes áreas do Estado.