United perde para o Leicester e vê City se distanciar com vitória sobre o Burnley

16/10/2021 | 13:16



Quatro dias depois de marcar três gols na goleada por 5 a 0 de Portugal sobre Luxemburgo, pelas Eliminatórias, Cristiano Ronaldo passou em branco neste sábado, ao voltar a campo pelo Manchester United, e não conseguiu evitar uma derrota por 4 a 2 sofrida diante do Leicester, no King Power Stadium, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Além disso, ele ainda viu o rival Manchester City se distanciar na tabela após vencer o Burnley por 2 a 0, no Etihad Stadium.

Os dois times de Manchester começaram a rodada empatados com 14 pontos. Agora, a equipe comandada por Pep Guardiola está com 17 pontos, três a mais que o United, que segue com a mesma pontuação, além de ter perdido uma invencibilidade como visitante que já durava 29 jogos na disputa da liga nacional.

Quando Greenwood acertou uma bomba de fora da área e marcou um golaço, aos 18 minutos do primeiro tempo, para abrir o placar para o time do questionado Solskjaer, os torcedores não podiam imaginar o que vinha pela frente. A empolgação foi freada aos 30 minutos, no momento em que Tielemans empatou o jogo, com um chute no ângulo de De Gea.

Após o primeiro tempo terminar empatado, o segundo correu equilibrado, com chances para os dois lados, mas o Leicester foi mais eficiente. Aos 33 minutos, Söyüncü virou a partida, aproveitando uma sobra. A partir daí, o jogo ganhou um ritmo fora do comum. Pouco tempo depois, aos 36, Rashford empatou para o United, apenas um minuto antes de Vardy colocar o Leicester novamente em vantagem. O placar foi fechado por Daka, aos 45.

Já no Etihad Stadium, o City fez um jogo muito mais tranquilo para conseguir se distanciar do rival. Sem os brasileiros Gabriel Jesus e Ederson, que estavam jogando as Eliminatórias Sul-Americanas até a última quinta-feira, assim como Fred, do United, o time abriu o placar aos 11 minutos da etapa inicial, com Bernardo Silva, e garantiu a vitória aos 24, quando De Bruyne marcou de perna esquerda.

No mesmo horário, a bola rolou em outros três jogos. O Wolverhampton fez 3 a 2 n o Aston Villa, em um duelo tão movimentado quanto o disputado entre Leicester e United, e o Southampton venceu o Leeds por 1 a 0. No único empate da rodada até agora, Norwich e Brighton não saíram do 0 a 0.