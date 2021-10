Ministério reduz intervalo de vacina AstraZeneca contra Covid para oito semanas

16/10/2021 | 11:30



O Ministério da Saúde reduziu o intervalo de 12 para oito semanas entre as doses do imunizante contra covid da AstraZeneca, a fim de acelerar a vacinação no País. Decisão foi tomada pois pasta afirma ter concluído envio de 100% das vacinas do laboratório necessárias para completar o esquema vacinal da população adulta brasileira.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a informação por meio do Twitter. Ele aproveitou para deixar um alerta: "Fique atento e não perca o prazo para completar sua imunização. Só assim você garante a máxima proteção contra a covid."

Até quarta-feira, 13, um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que 19,3 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada. O reforço deve ser tomado mesmo se o prazo recomendado já tiver vencido. A pasta alerta que quem ainda não completou o esquema vacinal está mais vulnerável aos sintomas mais graves e a óbito pela covid-19.

Agora, a pasta segue a enviar vacinas para as novas etapas da campanha: a dose de reforço da população acima de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde que estão da linha de frente; além da imunização de adolescentes com comorbidades. Ainda nas próximas distribuições, serão enviadas doses da Pfizer para completar o esquema vacinal de quem tomou a primeira dose do imunizante, respeitando um intervalo também de 8 semanas.

Até o momento, o Governo Federal diz ter distribuído mais de 310 milhões de vacinas para todos os estados e Distrito Federal.