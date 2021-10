Santo André inicia em janeiro revitalização do Teatro Conchita de Moraes

Da Redação



A Prefeitura de Santo André realizará a partir de janeiro a revitalização completa do Teatro Conchita de Moraes, localizado no bairro Santa Teresinha. A última intervenção no espaço cultural ocorreu em 2012, com a troca do palco e a estrutura metálica da área da plateia.



Desde 2013 há uma recomendação do Ministério Público para que a área da plateia não seja utilizada por conta das condições da cobertura. Nesta semana, a Prefeitura anunciou a substituição da empresa responsável pela obra, já que a primeira colocada no processo legal de concorrência – Construtora Progredior Ltda – não atendeu os devidos requisitos. Assim, a segunda colocada, Ponto Forte Construções e Empreendimentos, aceitou executar a obra estritamente em conformidade com a legislação.

“Desde que iniciamos ainda a primeira gestão não medimos esforços para resgatar o sentimento de pertencimento dos andreenses, sobretudo trazendo a reforma dos mais diferentes equipamentos que estavam ou parados, ou ainda em situação precária. Recuperamos importantes espaços culturais, esportivos e de lazer, para que a população tenha mais opões de entretenimento, saúde e bem estar. O Conchita de Moraes carrega um enorme simbolismo e entregaremos mais este equipamento no próximo ano”, disse o prefeito Paulo Serra.

A administração segue os trâmites legais no momento para que a empresa já se prepare para iniciar o próximo ano recuperando o importante equipamento andreense. A obra, em processo de contratação, contempla todos as melhorias e adequações necessárias ao espaço, inclusive aquelas que foram objeto de observação pelo Ministério Público no passado.



Outro equipamento cultural da cidade segue em obras, com previsão para ser inaugurado em abril de 2022. O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes está passando por completa revitalização para se transformar em um centro multiuso, que será também polo cultural e centro de convivência.



O projeto de recuperação trabalha com o conceito de praça coberta para permitir o trânsito do público, enquanto prevê a recuperação e preservação das estruturas e dos elementos protegidos pelo tombamento. A ideia é, através de adequações físicas que já foram concluídas, transformar o Cine Theatro Carlos Gomes em um equipamento multifuncional e flexível, voltado às diversas formas de manifestações artísticas e atividades culturais, e que, por ser aberto, propicie a livre circulação, acesso às atividades culturais e também a percepção visual do espaço interno da edificação a partir do exterior do Cine Theatro.