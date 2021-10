Zilu Camargo posta foto beijando amiga e fãs param de seguir a influenciadora

16/10/2021 | 10:11



Recentemente, Zilu Camargo foi até as suas redes sociais e compartilhou uma foto dando um beijinho em uma amiga e neste sábado, dia 16, a influenciadora decidiu falar sobre este assunto no Instagram.

Tudo começou porque Zilu revelou que acabou perdendo alguns seguidores após esta publicação e indignada ela lamentou muito a postura dessas pessoas que pararam de seguir e contou que tudo não se passou de apenas uma brincadeira.

É como faço com minhas filhas, com minha mãe, com minhas irmãs. É uma brincadeira. Isso não tem nada a ver. Mesmo se não fosse, qual seria o problema? Qual seria o problema se eu fosse gay? Eu acho que isso é puro preconceito.

De acordo com Zilu Camargo ela não vê problemas em perder os seguidores porque deseja ter em suas redes sociais apenas os que a aceitem independentemente de suas escolhas.

Não me importo, sabe por quê? Só quero aqui pessoas que gostem de mim, independentemente das minhas escolhas, independentemente do que eu faço e de quem eu sou. Eu sou muito bem resolvida e isso não me afeta de maneira nenhuma. Mas se afeta vocês, não precisam me seguir. Só quero pessoas que realmente gostem de mim.