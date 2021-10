Pedro Neschling rompe ligamento do braço e passa por cirurgia

16/10/2021 | 10:10



Pedro Neschling mostrou em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 15, que teve que passar por uma cirurgia em seu braço e que agora está descansando para uma melhor recuperação.

O ator que tem os seus 39 anos de idade adiantou que acabou rompendo um ligamento do braço e mesmo depois do sustos, ele apareceu dando um sorrisinho tímido para os fãs com o braço enfaixado.

Dias de luta, dias de ligamento rompido. A notícia boa é que já está corrigido. Agora, um pouquinho de calma e daqui a pouco vida normal. Obrigado pela preocupação, pessoal! Obrigado Dr. Adalto Lima e equipe da Casa de Saúde São José pelo cuidado. Obrigado, Nathalie Passos por estar sempre ao meu lado e me dar até comida na boca.

E como você pode notar, Pedro Neschling não deu mais detalhes de quando terá alta médica.