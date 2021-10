Cidades fazem força-tarefa para acelerar vacina no Grande ABC

Da Redação



16/10/2021 | 09:27



Em parceria com o governo do Estado, as prefeituras da região irão promover hoje o Dia V de Vacinação, para aplicação da segunda dose e o reforço contra Covid, além da atualização da caderneta de vacinação de crianças de todas as faixas etárias e jovens menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). A iniciativa oferece 16 diferentes imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças, entre elas sarampo e tuberculose.

Em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires, a vacinação ocorre das 8h às 17h; em Mauá será das 9h às 15h30; Rio Grande da Serra das 9h às 16h; e em Diadema, das 8h30 às 16h, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) das cidades.

Para garantir a imunização é necessário levar RG ou CNH, CPF, comprovante de endereço, carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde) e carteirinha de vacinação. Para receber os fármacos contra a Covid, é preciso levar o cartão que comprove a primeira imunização.