Sabrina Sato mostra penteado maluco de Zoe e fãs elogiam

16/10/2021 | 09:10



É super normal na época da semana do dia das crianças que as escolas assumam uma semana mais diferenciada para os pequenos, com o dia da fantasia, do cabelo maluco, do brinquedo e etc.

Sabrina Sato que é uma mamãe pra lá de coruja e que adora dividir os momentos especiais de sua filha, Zoe, nas redes sociais não fez diferente e mostrou um pedido da escolinha da pequena.

A apresentadora comentou que na última sexta-feira, dia 15, Zoe precisava ir com o cabelo maluco para a escola e Sabrina deu uma improvisada e deixou os fios da criança bem coloridos.

Essa semana a Zozo teve o #crazyhairday na escola. E claro que dei aquela improvisada. O importante é que Zoines adorou e fez até seu sorriso com covinha confiante.

Nem demorou muito para os fãs irem até a publicação e realizarem uma verdadeira chuva de elogios.