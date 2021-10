Amigos do basquete de S.Bernardo celebram reencontro após 30 anos

Heitor Agricio

Especial para o Diário



16/10/2021 | 00:01



Amigos desde 1977 e adeptos do basquete desde sempre, ex-atletas do clube da Volks, em São Bernardo, comemoram boas risadas em reencontro no último fim de semana, segundo eles, “recheado de lembranças, muita conversa e histórias para contar aos filhos, netos, familiares e amigos”. Eles não se juntavam havia 30 anos. Mudanças de alguns deles para outras cidades e até para o Exterior fizeram com que houvesse a dispersão do grupo em 1990.

Esta reunião visava, além de relembrar velhos tempos, participação no 3º Torneio Independência de Basquete Master, no Clube Internacional de Regatas, em Santos, na Baixada Santista. O time da região, o Amigos do Clube da Volks, competiu na categoria acima de 55 anos, a 55+.

Foram três jogos, com saldo de três derrotas, contra as equipes Internacional de Regatas, de Santos (73 a 30); Campinas Basquete Master (51 a 35) e Tênis Clube de Campinas (60 a 39), os dois últimos da cidade do Interior. O resultado não foi o esperado, já que, no fim, acabou ficando na quarta colocação na competição.

Segundo os são-bernardenses, o desempenho deixou a desejar porque o ‘elenco’ teve de lidar com substituições de última hora, já que, devido à ausência de dois deles, ‘atletas’ que haviam viajado apenas para assistir aos jogos e rever amigos, tiveram de entrar em quadra para completar o time.

No fim, com a quarta colocação no torneio, os ‘troféus’ da equipe do Grande ABC, de acordo com Jorge Mendes, 58 anos, um dos idealizadores da reunião, acabaram sendo “a cerveja” especial que havia sido produzida por um dos integrantes para a ocasião, o reencontro, boas risadas, histórias e a manutenção da amizade.