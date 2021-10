São Caetano é goleado pelo Atibaia

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



15/10/2021 | 23:49



O São Caetano foi goleado ontem pelo Atibaia (4 a 0), no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em duelo direto pela classificação pela nona e penúltima rodada do Grupo 4 da primeira fase da Copa Paulista. Embalado depois de quatro jogos sem derrota na competição, o Azulão desta vez não foi páreo para o Falcão, que não se intimidou e fez com Luan, Felipe Menezes, Guilherme Mascote.

Com o resultado o time da região caiu para a quarta colocação, com nove pontos. Já o Atibaia chegou aos dez e pulou para vice-liderança da chave, na zona de classificação. A Portuguesa, que ontem visitou e goleou o Taubaté (4 a 0), lidera a chave, com 13.

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio, boa movimentação, oportunidades desperdiçadas e as equipes se lançando ao ataque. O Azulão teve pelo menos duas excelentes chances de gol – com Marcelinho e Thiaguinho, mas não conseguiu balançar as redes adversárias. O Atibaia também assustou, com Ruan. Aos 15, porém, o Atibaia abriu o placar. O próprio Ruan subiu para cabecear e acertar o ângulo de Luiz: 1 a 0. O São Caetano sentiu o baque e nada mais criou no primeiro tempo.

Na segunda etapa o Azulão até iniciou bem, criando duas oportunidades em menos de três minutos. Mas foi o Atibaia que aumentou. Felipe Menezes recebeu na área, dominou e bateu de chapa: 2 a 0. O Falcão ainda fez mais dois, com Guilherme, aos 24, e Mascote, aos 38. As equipes voltam a campo dia 19. O Azulão recebe o Juventus, e o Atibaia encara a Portuguesa, no Canindé, ambos os jogos às 15h.

FICHA TÉCNICA

ATIBAIA - 4

Christofer; Lucas Rocha, Luanderson, Guilherme

e Altair; Rafael Rosa, Ruan e Matheus Roldan (Elias Roldan); Mascote, Felipe Menezes

(Biro Biro)e Luan (Romarinho).

Técnico: Carlão Souza.

SÃO CAETANO - 0

Luiz; Thiaguinho, João Pedro, Max e

Matheus Brito; Ruan, Christiano e Portuga;

Marcelinho, Damasceno e Josué.

Técnico: Max Sandro.

Gols: Luan, aos 15 do primeiro tempo; Felipe Menezes, aos quatro; Guilherme, aos 24; e Mascote, aos 38, da segunda etapa.

Juiz: Lucas Canetto Bellote.

Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.