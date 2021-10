Roubos e furtos de caminhão recuam 9,7% no Grande ABC

Anderson Fattori

16/10/2021 | 00:01



Caiu em 9,7% na região o registro de roubos e furtos de caminhões, caminhões-trator, reboques e semirreboques nos seis primeiros meses de 2021 na comparação com o mesmo período de 2020. Em números absolutos, foram 82 crimes deste tipo de janeiro a julho deste ano, contra 74 do primeiro semestre de 2020. O levantamento, que não conta com dados de Ribeirão Pires, faz parte do Boletim Econômico Tracker-FECAP, produzido a partir da análise dos BOs (Boletins de Ocorrência) registrados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

A queda no indicador é ainda mais acentuada se levado em consideração que aumentou durante a pandemia a circulação de caminhões em virtude da alta nas vendas on-line, assim como explica o diretor comercial do Grupo Tracker, Rodrigo Abbud, um dos responsáveis pela pesquisa. “Durante a pandemia, o trânsito de automóveis reduziu nas grandes cidades. Em contrapartida, caminhões, utilitários e motos ganharam mais destaque, à medida em que os brasileiros aumentaram a demanda de compras on-line e por aplicativos de delivery. Além disso, o setor de agronegócio foi um dos poucos que se manteve aquecido frente à crise sanitária, com a utilização predominante do transporte rodoviário. Esses fatores combinados resultaram em uma maior exposição de veículos pesados, cargas e utilitários, rodando dentro e fora das cidades, e fatalmente despertando a atenção e o interesse de criminosos”, comentou.

Os números do Grande ABC contrastam com os apurados no Estado. De acordo com o boletim, São Paulo registrou 2.338 ocorrências de roubo ou furto de caminhões e similares nos seis primeiros meses de 2021. Alta de 2,19% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foram 1.937 roubos (alta de 4,65%) e 401 furtos (queda de 8,24%). O estudo analisou os quatro tipos de veículos separadamente. A quantidade de roubos e furtos de reboques no Estado, até junho de 2021 (154 ocorrências), já se aproxima do patamar dos acumulados de 2019 (212 registros) e do ano passado (189 ocorrências). E a quantidade de roubos de caminhões, nos seis meses de 2021, já representa 53,97% do registrado em todo ano de 2020.

BAIRROS MAIS VISADOS

De acordo com o boletim, o bairro com o maior número de ocorrência de furtos e roubos de caminhões no Grande ABC é o Alvarenga, com 20 ocorrências, seguido do Batistini, com 16, e do Cooperativa, com 15, todos em São Bernardo. Em Santo André, a região mais visada é classificada como Área Industrial, na região da Avenida Varsóvia, com seis casos; em São Caetano, o ponto mais crítico é a Vila Prosperidade, com cinco casos; por fim, em Diadema, o local que exige mais atenção é o bairro Conceição, com 11 BOs.

CIDADES PERIGOSAS

<EM>São Bernardo está entre os municípios que mais subiram no ranking estadual em 2021. Com 51 roubos de caminhões em 2020 inteiro, a cidade do Grande ABC ocupava apenas a 16ª posição da lista. Em 2021, porém, levando em consideração apenas dados do primeiro semestre, São Bernardo, com 39 roubos de veículos pesados, já se posiciona no Top 10, ocupando a nona posição.

Os municípios de Cubatão, Cajamar, Itaquaquecetuba, Osasco e Embu das Artes também subiram no ranking e se destacam negativamente em 2021 entre os mais visados pelos criminosos. O topo da lista continua ocupado por São Paulo (351 roubos), Guarulhos (204) e Jundiaí (137). “Em Cajamar, em todo o ano de 2020 foram registrados 33 boletins, enquanto em apenas seis meses deste ano já são 72 ocorrências. Uma das hipóteses para o aumento substancial de roubos é o fato de o município atrair cada vez mais centros de distribuição, com incentivo fiscal e por ter acesso privilegiado pela Rodovia Anhanguera e Rodoanel”, afirma o coordenador do Comando de Operações do Grupo Tracker, Vitor Correa.