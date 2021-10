Peppino di Capri Um show na Rota do Frango com Polenta. E uma entrevista exclusiva ao Diário

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/10/2021



Há exatos 30 anos a jornalista Flavia Benvenga, do Diário, entrevistava o cantor italiano Peppino di Capri, que se apresentaria no Restaurante São Judas Tadeu, casa então no auge, hoje fechada.

A entrevista foi em 16 de outubro de 1991 e a apresentação dois dias depois. Peppino di Capri foi fotografado por Fabiano Ramos. Os negativos, em preto e branco, são preservados pelo Banco de Dados do Diário.

A entrevista de Peppino di Capri foi capa da Editoria de Cultura e Lazer no dia da sua apresentação na Rota do Frango com Polenta. Peppino falou gostosamente...