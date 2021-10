Estação Cultura de São Caetano recebe festival com entrada gratuita

Da Redação



16/10/2021 | 05:21



Arte, esporte e lazer estarão reunidos hoje, a partir das 14h, no Fest Jovem, na Estação Cultura de São Caetano (que fica no piso superior do Terminal Rodoviário, na Rua Serafim Constantino, S/N, no Centro). No palco externo a programação prevê música ao vivo com estilos do soul ao rap, além do rock.

O breaking, mais novo esporte olímpico, vai tomar conta do auditório com a Batalha de Bboys com a presença de Djs, além de premiação e cyphers (rodas sem competição), às 16h50.

A programação do festival ainda terá slackline, grafite, hip hop, oficina de games e robótica, oficina de lambe-lambe (intervenção urbana que altera e colore muros, paredes e postes), mesa de sinuca, pebolim, tênis de mesa, xadrez e food trucks. O Fest Jovem também vai promover, a partir das 17h, o lançamento dos livros Olhos de Jabuticaba, de Beatriz Sernagiotto e A Fera que Habita em Mim, de SR Saldanha.

Todas as atividades são gratuitas. A programação completa pode ser consultada no portal cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br ou pelo instagram @secultscs.