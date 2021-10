Estado propõe pagar abono de até R$ 16,2 mil para professores

Anderson Fattori



16/10/2021



O governardor João Doria (PSDB) anunciou ontem o pagamento de abono salarial para professores e demais servidores que atuam na rede estadual de educação, como dirigentes regionais de ensino, diretores de escola, supervisores de ensino ou coordenadores pedagógicos. O valor será proporcional à jornada de trabalho, calculada com base no tempo de serviço em 2021 e sua frequência. O teto do benefício é de R$ 16,2 mil, pago aos professores com carga horária de 65 horas. O benefício, porém, depende da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

No total, o governo do Estado vai investir R$ 1,55 bilhão para o pagamento de 190 mil profissionais do magistério. No Grande ABC são pelo menos 10.315 professores que serão beneficiados. A medida tem por objetivo cumprir o novo mínimo de 70% de gastos de pessoal, estabelecido pelo Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica), em caráter excepcional e transitório. O governo explicou que não se trata de bônus por produtividade, já que não está atrelado a metas e não será incorporado no salários dos próximos anos.

A novidade foi apresentada ontem em evento realizado em homenagem ao Dia dos Professores, no auditório do Memorial da América Latina, quando 11 profissionais foram homenageados e receberam a Medalha MMDC Caetano de Campos. maior honraria concedida pelo Estado na educação. Cerca de 1.700 professores participaram da cerimônia.

Durante o evento, o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, afirmou que, se aprovado pela Assembleia Legislativa, o pagamento do benefício será concluído até dezembro. “É uma forma de reconhecer todo o trabalho, todo o empenho que vocês (servidores) estão tendo, não só na pandemia”, disse o titular da pasta.

Doria mostrou confiança na aprovação do projeto. “Não tem a menor hipótese de a Assembleia Legislativa não concordar com um projeto como esse”, declarou o governador, que garante que o projeto de lei será enviado ao Legislativo até o fim do mês.



HOMENAGEM

Após o anúncio do benefício, 11 profissionais da educação receberam a Medalha MMDC Caetano de Campos. Os homenageados foram selecionados por meio do projeto Reconhecer, da Secretaria do Estado da Educação, criado para incentivar e valorizar os profissionais que se destacaram no desenvolvimento de ações educativas durante o período de pandemia pela Covid-19 e que promoveram maior engajamento na aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.