Time de Doria cogita pedir cédulas de papel nas prévias

Raphael Rocha



16/10/2021 | 00:13



O grupo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), cogita pedir o uso de cédula de papel nas prévias tucanas para escolha do candidato do partido à Presidência da República.



Segundo o jornal Folha de S.Paulo, aliados do tucano paulista levantam desconfiança no sistema eletrônico definido pela legenda para a eleição interna e aguardam parecer da empresa Kryptos, consultoria especializada em tecnologia, para decidir se fazem ou não uma queixa formal à executiva nacional.



A utilização de aplicativo é bandeira do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. O app será complementar no processo de votação e será utilizado por filiados sem mandato e vereadores. Os demais representantes do PSDB votam de forma presencial, em urna eletrônica, no dia 21 de novembro.



A reclamação surge no momento de acirramento da disputa interna. Doria enfrenta o governador gaúcho, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Nos últimos dias, Doria fez movimentos para aproximar Virgílio de sua candidatura. Eduardo Leite, por sua vez, costurou a retirada do projeto do senador cearense Tasso Jereissati para apoiar sua empreitada.



DEBATE

Doria também comunicou que não estará no debate promovido pelos jornais O Globo e Valor com os candidatos do PSDB nas prévias internas. O evento está marcado para terça-feira e a troca de ideias será transmitida pelas redes sociais dos veículos de comunicação.



Em carta, o governador paulista disse que sempre “defendeu, participou e apoiou” debates, mas que o Grupo Globo, organizador da atividade, não debateu as regras do encontro de forma prévia. “Esclarecemos que o Grupo Globo não tem qualquer responsabilidade na imposição de regras. Mas faltou ao próprio PSDB o cuidado em dialogar previamente com todos os candidatos sobre as regras desse debate”, criticou.