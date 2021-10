CRB leva 2 a 0, mas busca empate com o Guarani e retorna ao G-4 da Série B

15/10/2021 | 21:23



Com gol no final do segundo tempo, o CRB buscou um importante empate com o Guarani, por 2 a 2, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no complemento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time paulista chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas não segurou o placar e viu os mandantes voltarem À zona de acesso.

Com a igualdade, o CRB reassumiu o quarto lugar, agora com 49 pontos. O time pode deixar o G-4 ainda nesta sexta-feira, já que o Goiás (5º), com 48, recebe o CSA. O Guarani perdeu a chance de subir ainda mais na classificação e é o sexto, com 46.

Mesmo fora de casa, foi o Guarani quem começou a partida no ataque a abriu o placar logo aos seis minutos. Régis cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Thales cabeceou. O goleiro Diogo Silva, dentro do gol, deixou a bola ultrapassar a linha, numa falha incrível e que deixou o CRB em desvantagem.

Como esperado, o time paulista foi mais cauteloso e apostou na forte marcação para segurar o resultado parcial. Com isso, o CRB teve muitas dificuldades e só levou perigo aos 23 minutos, em cabeceio do Nicolas Careca que passou rente à trave do goleiro Rafael Martins.

No restante do primeiro tempo, o CRB teve mais posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo. Melhor para o Guarani, que aproveitou falha individual do goleiro alagoano para descer ao intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, a partida continuou com os times tendo poucas chances de gol, apesar da postura ofensiva do CRB. Mas foi o Guarani que fez o segundo gol. Aos 19, Allan Victor puxou contra-ataque, tocou para Bidu e o lateral-esquerdo cruzou para Régis finalizar no canto esquerdo do goleiro Diogo Silva. Um belo gol do time campineiro.

Com 2 a 0 no placar, o CRB se lançou ao ataque e, enfim, conseguiu seu gol. Aos 32, Gum lançou Jajá, que foi até a linha de fundo e cruzou para Júnior Brandão finalizar forte. A reta final foi de pressão do time alagoano pelo gol de empate. Maxwell derrubou Gulherme Romão na área e o árbitro, com ajuda do VAR, marcou pênalti. Wesley foi para a cobrança e deixou tudo igual aos 47 minutos, dando números finais ao confronto.

O CRB volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Vila Nova, às 20 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Enquanto o Guarani joga na sexta-feira diante do Confiança, às 19 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 2 GUARANI

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Roberto (Ewerton Páscoa) e Guilherme Romão; Claudinei (Dudu), Jean Patrick (Wesley) e Renan Bressan (Júnior Brandão); Pablo Dyego (Emerson Negueba), Nicolas Careca e Jajá. Técnico: Allan Aal.

GUARANI - Rafael Martins; Diogo Mateus, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Índio (Ronaldo Alves) e Régis (Tony); Bruno Sávio (Maxwell), Allan Victor (Eliel) e Júnior Todinho (Andrigo). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Thales, aos seis minutos do primeiro tempo; Régis, aos 19; Júnior Brandão, aos 32; e Wesley (pênalti), aos 47 do segundo.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Romão e Nicolas Careca (CRB); Bruno Silva, Índio, Ronaldo Alves e Maxwell (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).