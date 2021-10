Volks afastará 1.500 em novembro e manterá apenas um turno

Nilson Valentim

Do Diário do Grande ABC



15/10/2021 | 20:10



A Volkswagen vai colocar 1.500 funcionários da planta da Via Anchieta, em São Bernardo, de layoff a partir de 1º de janeiro. Eles se juntarão a outros 450 que já estão em casa. Com isso, a planta passará a funcionar com um único turno. O afastamento se deve à falta de componentes eletrônicos para a fabricação de veículos e não tem data para terminar. Pode variar de dois a cinco meses, podendo ser prorrogada.

José Roberto Nogueira da Silva, coordenador geral do Comitê Sindical da Volkswagen, em vídeo direcionado aos trabalhadores,afirma que a categoria mais uma vez vai “enfrentar um momento muito delicado”.

“Por falta de componentes eletrônicos no setor automotivo. Sabemos que não é só essa peça que está faltando no setor. A fábrica já anunciou que a partir de novembro vai atuar em um único turno. Sairão de lay-off 1.500 trabalhadores, que vão se somar a outros 450 que já usando essa ferramenta de flexibilidade”, anunciou o dirigente sindical.

Segundo ele, será preciso ter habilidade para atravessar esse período. “Vamos acompanhar passo a passo esse futuro que ainda é incerto”, declarou.

HISTÓRICO

A falta de semicondutores e outros itens eletrônicos em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus tem impactado sobremaneira a atuação das fabricantes de veículos. Em setembro a Volks manteve 3.000 trabalhaores em casa porque não havia material para a montagem de seus carros.

Antes disso, a produção foi interrompida outras duas vezes. Em julho, a fábrica de São Bernardo parou por dez dias. No mês seguinte, foram 20 dias sem expediente.