Primeiro-ministro francês dará camisa de Messi ao Papa em visita ao Vaticano

15/10/2021 | 20:02



Argentino e fã de futebol, o Papa Francisco ganhará um presente sonhado por todo torcedor do país vizinho: uma camisa do Paris Saint-Germain autografada por ninguém menos que Lionel Messi. O artefato será entregue pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, que visitará o Vaticano na próxima segunda-feira.

O político aproveitará o encontro para presentear Sua Santidade, que é declaradamente fã do camisa 10 da Argentina. Francisco também ganhará uma cópia da primeira edição de Notre Dame de Victor Hugo, mesmo que a catedral ainda esteja sob reformas após ter sofrido incêndio alguns anos atrás.

A entrega da camisa de Messi ao Papa será televisionada por emissoras francesas, que registrarão o encontro do religioso com o político. Se a referência literária será do gosto de Francisco, ainda é incerto, mas como um torcedor do San Lorenzo assumido, ele deve ficar bem feliz com um manto do astro das quatro linhas.

Em 2016, o Papa disse em entrevista que considera Messi melhor que Maradona e Pelé. Anos mais tarde, em 2019, ele disse em entrevista que não se sente incomodado com as comparações feitas entre o craque do PSG e Deus, o que ocorre com frequência por torcedores de futebol.