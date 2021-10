Crespo se despede do elenco do São Paulo e posa em foto com Rogério Ceni

15/10/2021 | 19:57



Ao se despedir do elenco do São Paulo nesta sexta-feira, o técnico Hernán Crespo se encontrou com Rogério Ceni no CT do clube e desejou sorte ao novo treinador da equipe do Morumbi. O argentino, que deixou o clube na última quarta-feira, após uma sequência de empates no Brasileirão, foi substituído pelo ídolo.

Ao longo de oito meses de trabalho, o treinador argentino comandou a equipe em 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 57,23% dos pontos disputados. Crespo fez questão de agradecer também a diretoria são-paulina pela chance de trabalhar no Brasil e aos profissionais que trabalham diariamente no clube.

Na última quinta-feira, Ceni reestreou no comando do São Paulo no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e confirmou que não tinha intenção de trabalhar mais neste ano depois de ter sido demitido em julho do Flamengo e que só aceitou o convite porque ele veio do Tricolor, clube do qual é ídolo. Ele disse que não queria "deixar a oportunidade passar" e enalteceu Crespo. Se fosse dirigente, teria mantido o argentino no comando são-paulino.

"O Crespo é um cara fantástico. Repito: eu ficaria com o Crespo até o final do ano e depois faria uma análise. Um cara de um caráter fora da série, que conquistou um título. Não o conheço pessoalmente, mas pelo que pude ver é uma pessoa ótimo. Melhor que eu pra estar aqui dando entrevista. Trata a todos com educação", opinou Ceni.

O São Paulo está na 13ª posição, com 31 pontos conquistados, e volta a campo no clássico contra o Corinthians, na segunda-feira, 18, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.