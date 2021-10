Moradora de São Bernardo questiona poda excessiva de árvores na cidade

Heitor Agricio

Especial para o Diário



15/10/2021 | 17:48



Graziela Marotti, 45, moradora de São Bernardo, reclama da grande quantidade de árvores que estão sendo podadas pela administração da cidade e questiona se esse serviço está sendo conduzido de maneira apropriada, conservando a flora são-bernardense.

A advogada relata que, diversas árvores em condições regulares estão sendo cortadas de maneira drástica e sem necessidade, o que gerou preocupação se esses exemplares voltarão a crescer com o decorrer dos anos. De acordo com a moradora, o fato é perceptível no bairro dos Casas, Assunção e no Centro de São Bernardo.

“A cidade está sem árvores, está cada vez mais asfalto e cimento. Não tem mais sombra, isso tira o nosso frescor quando faz calor, tira o oxigênio e a cidade está cada vez mais poluída... Eles estão matando as árvores” comenta Graziela, que mora em desde que nasceu em São Bernardo.

A Prefeitura por outro lado, diz que as podas drásticas são feitas apenas em plantas invasoras, árvores antigas que já atingiram o seu ciclo máximo de vida ou em árvores contaminadas por parasitas, e argumenta que com a poda drástica, as árvores tendem a se recuperar com mais vitalidade. Caso a espécie não prospere, a prefeitura se compromete a substituir por um exemplar nativo para que assim possa recuperar o bioma original da cidade.

O município ainda afirma que de janeiro de 2020 a junho deste ano já foram plantadas 3.384 árvores em Praças-Parques que vêm sendo revitalizados nos últimos anos.