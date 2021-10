Shopping ABC inaugura ponto de descarte de resíduos eletrônicos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/10/2021 | 17:33



A fim de contribuir com a sustetabilidade da região, a Ecoloja do Shopping ABC, situada no Piso 2 do empreendimento, inaugura ponto de descarte para diversos tipos de resíduos. Os visitantes podem levar ao local lâmpadas fluorescentes, mistas e incandescentes; pilhas, baterias e reatores; embalagem de medicamentos; gordura saturada (óleo de cozinha); EPIs contaminados (Equipamentos de Proteção Individuais); filtros de ar-condicionado; resíduos tecnológicos de pequeno porte (como celulares); baterias estacionárias e eletrônicas; cápsulas de café e aerossol spray.

A iniciativa, que faz parte do projeto de Gestão de Resíduos, desde janeiro de 2019, incentiva o descarte consciente do lixo. Após a coleta, o empreendimento direciona o material para uma máquina de compostagem acelerada, instalada na própria dependência do shopping.

Até o momento, foram mais de 125 toneladas de reaproveitamento de alimentos descartados e mais de 5.800 pacotes (400g) com adubos foram retirados pelos clientes na Ecoloja. Segundo Joelmir Oliveira, Gerente de Operações do Shopping ABC, o empreendimento transforma cerca de 30% do lixo orgânico em adubo. O empreendimento também recolhe lacre de latinhas de alumínio.

Reúso de água

Outra grande novidade é a instalação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) que está sendo finalizada no Shopping ABC. De acordo com Oliveira, com essa nova estrutura será possível tratar 6 mil m3 de esgoto gerado no empreendimento todo mês. A água tratada será reutilizada em sanitários, jardins e equipamentos de ar condicionado. “A implantação está na reta final, após seis intensos meses de trabalho. O investimento foi superior a 4 milhões de reais”, enfatiza o Gerente de Operações do shopping.

Com o projeto será possível economizar mais de 6 mil m3 de água nova e potável, o que irá gerar economia anual de aproximadamente 1 milhão em recursos hídricos. “A planta é moderna e contará com sistema inovador para que possamos usar a água tratada no sistema do ar-condicionado, chamando osmose reversa, com tecnologia de ponta que se assemelha ao mesmo dos exércitos dos Estados Unidos ou Israel, e que agora está chegando no shopping mais sustentável da região”, finaliza Oliveira.