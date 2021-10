Palmeiras treina, mas Abel aguarda por jogadores das seleções para definir time

15/10/2021 | 15:50



O técnico Abel Ferreira comandou treino do Palmeiras na manhã desta sexta-feira, mas adiou para sábado a definição dos titulares que enfrentarão o Internacional, no domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. O treinador aguarda o trio de jogadores convocados para suas seleções para saber se terão condições de entrar em campo neste fim de semana.

O goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez se apresentam ao clube paulista nesta tarde. Weverton foi o único que não entrou em campo na quinta, no jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Gómez jogou os 90 minutos da derrota do Paraguai para a Bolívia por 4 a 0. E Piquerez atuou durante todo o segundo tempo do revés do Uruguai diante do Brasil por 4 a 1.

De acordo com o Palmeiras, os três jogadores vão seguir cronogramas individuais no retorno ao clube. Mesmo assim, é quase certa a presença de Weverton no gol na partida contra o Inter. Na defesa, Gómez tem mais chances de ser titular do que Piquerez porque Kuscevic, seu reserva imediato, ainda se recupera de lesão.

Para o jogo de domingo, Abel deve ter os reforços do lateral-direito Marcos Rocha e do meia Zé Rafael. A dupla treinou normalmente nesta sexta, assim como já haviam feito na quinta. Em processo final de transição física, os dois podem aparecer no time titular no Allianz Parque.

No treino desta sexta, Abel dividiu o elenco em dois times para trabalho de construção de jogadas, movimentações ofensivas e transição. O técnico deu atenção especial a questões técnicas e táticas, como triangulações, cruzamentos e finalizações. Também houve dedicação para atividades de saíde de jogo, quebra de linhas e marcação. Kuscevic fez trabalho à parte no campo ao lado.

Para o duelo deste domingo, Abel Ferreira poderá escalar o Palmeiras com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano. A equipe titular deve ser confirmada no treino deste sábado, no período da tarde, na Academia de Futebol.

Em momento difícil na temporada, o Palmeiras vem perdendo posições seguidas na tabela do Brasileirão. Nos últimos dias, despencou da segunda para a quinta colocação, com 40 pontos. São cinco jogos sem vitória, mas a conta chega a sete se consideradas outras competições.