Terminal Diadema recebe ação em apoio ao Outubro Rosa

Da Redação



15/10/2021 | 15:38



O Terminal Diadema recebe, neste sábado (16), uma ação em apoio à campanha Outubro Rosa. O evento, que ocorrerá em parceria com a Essa (Escola de Enfermagem), tem como objetivo reforçar a importância da detecção precoce e o combate ao câncer de mama.

Estudantes e um professor da Essa estarão no terminal das 10h às 14h, informando aos passageiros sobre a doença e realizando aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Em Santo André

O Terminal Santo André receberá na segunda-feira (25) uma ação de saúde mental com esquetes teatrais alusivas ao Outubro Rosa. Psicólogos e psicodramatistas do Nepsar (Núcleo de Estudo e Pesquisa em Sociopsicodrama no ABC e Região) vão interagir com passageiros de forma lúdica para conscientizar sobre a importância do autocuidado. A intervenção também contará com escuta qualificada e uma ação de expressão corporal.