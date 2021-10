Em boa fase no Corinthians, Sylvinho diz não ter tempo para as redes sociais

15/10/2021 | 15:13



Depois de um início de trabalho bastante criticado, o técnico Sylvinho desfruta de um bom momento à frente do time do Corinthians, sexto colocado no Campeonato Brasileiro e com chances reais de obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, três dias antes do clássico com o São Paulo, no Morumbi, o treinador afirmou não ter tempo para se envolver com o mundo dos comentários nas redes sociais.

"Vou ser sintético: todos sabemos o que é limite e o que não é. O que é aceitável, e o que não é. Não tenho tempo para as redes sociais. Tive bons maestros, Roberto Mancini, Mano Menezes, Vagner Mancini e Tite. São 16 horas de clube. Jogos que não acabam, cuidando de 28 atletas, relação com a direção. Não temos tempo para interagir em redes sociais. Todos os seres humanos sabem, não precisa colocar pesquisa. Vivemos momentos extremos, difíceis, polarizados, e todos sabemos onde está o limite", disse o treinador ao lado do auxiliar Doriva.

Sylvinho afirmou que a disputa intensa pela oportunidade de se classificar para mais uma Libertadores impede que se possa pensar em um planejamento para o ano que vem. "O Brasileirão é muito difícil e rápido, temos trabalhado diariamente na recuperação de atletas e nos treinos. Não tivemos tempo, não é momento de planejamento, é feito em conjunto. Você citou o Paulinho, todos gostariam de contar com Paulo, ele tem identificação grande com o Corinthians, mas a janela está fechada. É hora de focar neste terço final de campeonato, que é muito difícil", disse o comandante corintiano, que tem contrato até o fim de 2022.

Treinador no Parque São Jorge desde 25 de maio, Sylvinho aproveitou para fazer uma análise de seu trabalho e expor o que considera importante em uma equipe. "É um período curto, bom, já dá para ver coisas, uma organização sadia e forte no grupo. Temos compensações, na saída do zagueiro tem um volante que entra. Nosso processo defensivo é sincronizado. A parte defensiva não são só os atletas da L4, (linha de quatro) é um sistema, que buscamos movimentos. Vejo eles com uma grande melhoria. Vejo construção com Cantillo, antes com Gabriele e Roni, depois uma nova amostra com Vitinho no lugar do Roni e hoje com Renato e Giuliano. Entendo que esse tripé tem funcionado muito bem, de formas diferentes. E a descoberta de jovens talentos, que se mostram com virtude. A construção de meio tem funcionado."

Sylvinho soma 28 partidas no Corinthians, com aproveitamento de 48,8% dos pontos disputados. São dez vitórias, 11 empates e sete derrotas. Sobre o clássico de segunda-feira, o treinador sabe muito bem o que terá pela frente. "Indifere a situação do adversário. É clássico, jogo de muita rivalidade, disputado, não está em jogo objetivos ou momento de um ou outro. Está em jogo 90 minutos, um clássico, camisa, rivalidade. Jogo duro. Os dois terão suas estratégias, tem muita qualidade dos dois lados e é isso que esperamos e projetamos para segunda-feira. O campeonato já é de grau de dificuldade grande."