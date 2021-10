Ex-BBB Projota apaga fotos das redes sociais e desabafa sobre fase ruim em carta aberta aos fãs

15/10/2021 | 15:10



É eita atrás de vixe! Projota pegou todos os fãs de surpresa na última quinta-feira, dia 14, ao deletar todas as fotos do Instagram. O rapper já andava afastado das redes sociais há algum tempo e, em carta aberta aos seguidores, ele explicou o motivo. Ao que parece, o ex-BBB está passando por uma fase um tanto quanto complicada de sua vida, mas pretende seguir em frente e, em breve, lançará nova música.

E mais uma vez éramos eu e uma tela em branco. Eu já fui a tela em branco, e rabiscando traços tortos e rascunhos de ideias em minhas folhas, me criei. Já foi o tempo em que me gabava por quantos discos de ouro ganhei, hoje, mais maduro, olho pro espelho e me orgulho de tantos discos que eu enviei pro mundo. Filhos de um pai solteiro ambulante, sem casa, sem tempo, sem nada, apenas aquela velha tela em branco. Dessa vez eu vinha passando pelo momento mais turbulento da minha vida. Foram tantas perdas que eu me vi num mar de medo, realmente não sabia o que fazer, começou.

Dizem que quando você estiver perdido, é importante saber o caminho de casa. E foi assim que minhas pernas me levaram para dentro de um estúdio, junto aos meus iguais. A eles dedico minha gratidão. Dedico às mulheres da minha vida. Uma delas, se foi esse ano (a avó do artista, morreu em junho), esse disco é para elas. Nelas, vejo meu presente, passado e futuro, a vida continua. Faltam poucos dias para eu completar 20 anos nisso aqui, essa jornada dos meu sonhos, onde me perdi, te encontrei, te perdi, me encontrei. [...] Eu estou chegando em breve e não quero te acordar, a gente se vê pela manhã e eu te conto tudo que tem acontecido por aqui. Um novo ciclo se inicia, vou te entregar a primeira canção desse ciclo que se volta VOLTA, finalizou.