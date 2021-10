Monica Benini compartilha foto do corpo pós-parto e comenta: Meu corpo foi e é pura potência

15/10/2021 | 15:10



Durante a reta final da gestação, Mônica Benini decidiu ficar mais distante das redes sociais, mas agora, com o anúncio do nascimento de Lara, ela tem aparecido mais para falar sobre como estão as coisas.

Nesta sexta-feira, dia 15, a esposa de Júnior Lima compartilhou imagens de como seu corpo ficou após o parto, e escreveu uma bela mensagem sobre como tem se sentido em relação a isso.

Meu corpo foi morada do Otto e da Lara? Expandiu ao máximo, abriu espaço, fez-se casa. Fez a mágica do gestar e parir acontecer. Foi (e é) pura potência.

Essa foto eu tirei hoje, quando olhei no espelho, com mais essa nova forma de quem acabou de parir e sorri? Agradeci pela mágica que é viver tudo que vivi nos últimos meses e por agora poder estar aqui, saudável, pra cuidar das minhas crias e da minha própria vida. Me olhei com carinho, com afeto. Eu acolho meu corpo e todas as transformações pelas quais passei, que trouxeram uma nova versão que nunca mais voltará ao que "era antes". E que bom! Que sorte a minha.

Fica aqui meu desejo pra que você que está gestando ou acabou de parir: deixe de lado aquela ideia de voltar ao corpo de antes ou de voltar a qualquer coisa de antes? Sua nova versão é a sua melhor versão até agora, em todas as camadas.

Além de Lara, Mônica e Júnior também são pais de Otto, de quatro anos de idade.