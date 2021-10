Population.io: site mostra quanto tempo você irá viver

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



15/10/2021 | 15:18



O site Population.io reúne, de forma gráfica, números e dados a respeito da população mundial. Com base em informações do World Data Lab, ele coloca o usuário em perspectiva à população mundial. O endereço é https://population.io.

Com isso, o visitante pode digitar alguns dados pessoais (data de nascimento, sexo e país de origem) e a plataforma retorna com informações como, de acordo com a média mundial ou por nacionalidade) quando você irá morrer (com a data exata). Ou, ainda, quantas pessoas nasceram no mesmo dia que você.

O site coloca à disposição dados sobre a população mundial, acontecimentos importantes (relacionados ao seu nascimento) e outros. A plataforma é gratuita e vale o clique.