Anitta sobre lançar música no mesmo dia de Adele: - Não tenho medo de artista, não!

15/10/2021 | 14:11



Nada segura essa mulher! Prestes a lançar um novo álbum - Girl From Rio -, Anitta deu um gostinho para os fãs e liberou na última quinta-feira, dia 14, o single Faking Love, uma parceria com a americana Saweetie. Para algumas pessoas, a atitude da brasileira foi um pouco ousada, já que, no mesmo dia, a britânica Adele voltou às plataformas de áudio com a música Easy on Me.

Vale lembrar que é comum artistas cancelarem lançamentos ao descobrir que algum outro cantor irá lançar o trabalho no mesmo dia. Segundo informações do jornal Extra, ao ser questionada sobre o assunto, Anitta respondeu:

- Estamos em playlists logo depois de Adele e todos os países colocaram a minha música, estou super feliz! Quando Adele divulgou ficamos: Caramba, no mesmo dia. Mas, agora estou achando ótimo. Uma baita divulgação! Não sabíamos, mas não sou de dar pra trás, não. Anunciei está anunciado. Adele tem o som dela, eu tenho o meu. Ninguém vai passar 24 horas escutando uma música só. Temos públicos diferentes também... Que bom que muita gente cancelou, assim é menos gente lançando! (risos).

Faking Love

Sobre a nova música, Anitta conta que não é sua melhor aposta para o álbum, mas que lembrou bastante do som que fazia no começo da carreira.

- Tem a pegada de quando comecei. É um funk melody, estilo Fica só olhando, com um batidão bem pop. É como se eu tivesse iniciando de novo minha carreira musical. Ninguém está achando que é o grande hit do álbum. Mas é uma música muito boa, com uma nova proposta, eu estou dançando super bem no clipe, a letra tem tudo a ver comigo.

A gravação do clipe, por outro lado, não foi tão harmoniosa assim. A brasileira conta que passou raiva e que até perdeu um voo devido aos atrasos na produção.

- A gravação foi péssima, atrasaram tudo. Eu tinha voo à noite, mas eles cagaram. Deu 17h e só tinha duas cenas gravadas. Comecei a ficar louca, dar meus chiliques que vocês já viram na série. Chegou no final e não tinha cena suficiente. Ainda bem que eu já tinha feito as cenas dançantes, porque eu sei que meus fãs querem me ver dançando. Depois quiseram me cobrar hora extra, fiquei com ódio e falei daquele meu jeitinho: Tá de sacanagem ne? Aí eu entendi porque demorou tanto. Não sei se pagaram ou não, mas do meu bolso não vai sair, não. Os próximos clipes eu vou dirigir porque perdi minha paciência com essas coisas.

Carreira internacional e planos para o futuro

Focada na carreira internacional, principalmente nos Estados Unidos, Anitta conta que sente como se fosse iniciante e explica:

- Não pode ter ego de querer ficar sendo tratada como superstar. Estou começando mesmo aqui. É só o meu terceiro single, imagina. Não dá para vir com o pensamento de Quero ser tratada igual no Brasil. Aqui eu ando normal, só eu mesmo, sem segurança e está tudo certo. Vários perrenguinhos aqui e ali e a gente finge que nada aconteceu. Isso que faz eu conseguir caminhar e chegar nos lugares. O povo sabe que eu sou grande no Brasil, mas aqui é um novo mercado e eu tenho que me portar como uma iniciante que eu sou.

Questionada sobre os planos de pausar a carreira e ter filhos antes dos 35 anos de idade, ela responde:

- Os planos estão mantidos. Eu quero sim dar uma pausa, ficar bem quietinha na minha, passear bastante. Ter uns filhos... Com certeza. Isso ainda está nos planos.