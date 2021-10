Felipe Prior revela que teve carro roubado e brinca com a fama: Ô ladrão, se me seguir, devolve aí

15/10/2021 | 14:11



Na noite da última quinta-feira, dia 14, Felipe Prior decidiu jogar bola com alguns amigos no Estádio do Canindé, em São Paulo, mas acabou retornando às redes sociais com uma triste notícia: seu carro, um Chevrolet Montana do ano de 2014 que estava estacionado próximo ao estádio, foi furtado durante a partida.

No vídeo, publicado através dos Stories do Instagram, o ex-BBB20 aparece visivelmente abalado com a situação e revela que dentro do veículo estava um drone que havia comprado recentemente, bem como alguns fios que o arquiteto usa nas obras em que trabalha.

- Infelizmente o nosso país está assim, né? Levaram meu carrinho. Tinha meu drone novinho dentro, nunca usei, e tinha um monte de fio da minha obra. Legal. To put*, mano. A gente trabalha que nem um condenado? Graças a Deus não aconteceu nada comigo, [o carro] estava parado na rua ali perto de onde eu jogo bola, perto da Portuguesa [time de futebol que treina no Estádio do Canindé], e levaram. Mas tamo junto, galera.

Na sequência, Prior ainda explica que usa o carro para trabalhar nas obras e transportar cimento, além de revelar que havia comprado o drone para poder fazer imagens melhores das construções das quais participa. O arquiteto ainda brincou com o fato de ser conhecido nas redes sociais:

Ô [sic] ladrão, se me seguir, devolve aí [o carro] com tudo, por favor.