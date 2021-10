Filha de Madonna diz que buscou independência da mãe: - Ela me controlou por toda a minha vida

15/10/2021 | 14:10



A filha de Madonna abriu o jogo sobre a família! Em entrevista publicada pela revista Interview Magazine, Lourdes Leon classificou a mãe como control freak - pessoa que gosta de ter controle das outras ao redor.

Ela ainda revelou que, por causa disso, precisou buscar independência da mãe:

- Não recebemos nada de mão beijada na minha família. Obviamente, cresci com privilégios extremos. Não há como negar isso. Mas acho que minha mãe viu todos esses outros filhos de pessoas famosas e disse: Meus filhos não vão ser assim. Além disso, sinto que se seus pais pagam por tudo, eles têm uma vantagem sobre você. Minha mãe é uma maníaca por controle, e ela me controlou por toda a minha vida. Eu precisava ser completamente independente dela assim que me formasse no ensino médio.

A filha mais velha de Madonna ainda comentou sobre a educação rígida que recebeu:

- Ela disse algo para mim recentemente que realmente ficou comigo. Eu estava tão preocupada em ter uma vida decente e querer viver mais luxuosamente do que quando me formei e não estava ganhando muito dinheiro. Ela estava tipo: Lembre-se, essa m***a não é real. Não é sobre o dinheiro, ou seu rosto. É sobre o que você está trazendo ao mundo e o que vai deixar para trás.

Lourdes, que trabalha como modelo, também falou sobre sua vida profissional:

- Financeiramente, ser modelo é uma decisão inteligente. Gosto de ser muito prática com as campanhas que faço, de modo que não estou apenas modelando, por si só. Eu danço, tenho um senso de estilo muito específico e estou interessada em estética, então gosto de incorporar todas essas partes de mim mesma em meus projetos. Eu não sei como me sinto sobre atuar ainda. Eu acho que é sobre encontrar um papel que não estaria muito longe de quem eu já sou. Honestamente, os atores realmente me irritam e eu não posso ficar perto deles.

No entanto, a modelo explicou os avisos da mãe sobre a fama:

- Ela dizia: Vá com cuidado e pense sobre como você quer ser conhecida. Eu pensei muito sobre isso recentemente, porque como uma modelo, você está basicamente contando com sua aparência. Pode parecer muito opressor e potencialmente causar muita insegurança. Obviamente, você não terá a mesma aparência durante toda a vida. Minha mãe insiste muito em me fazer pensar sobre como quero ser conhecida além da minha aparência. Não é por isso que quero que as pessoas se lembrem de mim. Não é real.