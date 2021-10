PM recupera três veículos roubados em Mauá

Heitor Agricio

Especial para o Diário



15/10/2021 | 13:27



Policiais Militares da Força Tática do 30º Batalhão durante patrulhamento na noite de quinta-feira (14) se deparou com dois veículos trafegando pela contra mão no bairro Jardim Oratório. Após checagem a placa de um dos veículos foi identificado como produto de roubo, logo os agentes deram inicio à abordagem. Um dos veículos desacatou a ordem de parada e em tentativa de fuga colidiu com um poste.

Ao realizarem a abordagem um dos indivíduos possuía uma chave de mais um veículo, ao serem questionado confessaram que estariam a caminho para buscar o terceiro automóvel, que assim como os outros dois também era roubado.

Os infratores foram levados ao 1º Distrito Policial de Mauá e os três veículos recuperados foram restituídos aos proprietários