Alinne Moraes e Cauã Reymond trocam beijos em novela 16 anos após divórcio

15/10/2021 | 13:11



Você acha que sua vida amorosa está complicada? Imagine o quão profissional você teria que ser para contracenar com um ex-namorado ou ex-marido, sem deixar sentimentos do passado interferirem em sua atuação! Alinne Moraes, por exemplo, fará um par romântico com Cauã Reymond, com quem foi casada há cerca de 16 anos, na próxima novela das nove da TV Globo, que irá se chamar Um Lugar ao Sol.

Na trama, ela viverá a personagem Bárbara, que é casada com Christian mas acaba se relacionando, sem saber, com o irmão gêmeo do esposo, Renato. Vale lembrar que os dois personagens serão vividos por Cauã! O ex-casal, inclusive, aparecerá aos beijos em algumas cenas!

Mas essa não é a primeira vez que os dois contracenam após a separação! Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre uma experiência anterior e deu mais detalhes sobre este novo trabalho. O ex-casal ficou junto de 2002 a 2005, e Alinne diz que pretende usar essa experiência ao seu favor:

- Meu marido [o diretor Mauro Lima] perguntou se eu ficaria incomodada se escalasse o Cauã para o filme Tim Maia [2014] para contracenar comigo. Falei: Claro que não. Conheço o Cauã desde os 14 anos. Entramos na escola de atuação na mesma época. Vou retomar uma novela das nove, que demanda esforço, com um filho [Pedro Lima] de quase seis anos. Vai ser ótimo ter o Cauã ao meu lado para usarmos toda a nossa história a nosso favor e, assim, contar uma história bonita na televisão.

Haja maturidade para lidar com a situação, não é mesmo?