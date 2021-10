Jamie Lee Curtis revela: Fiz cirurgia plástica e não funcionou

15/10/2021 | 13:11



A atriz Jamie Lee Curtis não acredita que as pessoas deveriam fazer cirurgias plásticas - ela revelou a sua opinião sobre o assunto durante entrevista com Lorraine, que foi ao ar na última terça-feira, dia 12.

Jamie, que defende uma beleza natural e por isso adotou os cabelos brancos, disse já ter feito plástica e não ter ficado contente com o resultado:

Eu fui uma defensora da beleza natural por um longo tempo. Principalmente porque eu tive a experiência de tentativa e erro do outro lado. Eu fiz cirurgia plástica e não funcionou. Eu odiei. Me fez me senti pior ainda, afirmou em trecho da entrevista.