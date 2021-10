Adele brinca sobre seu álbum ser lançado junto com o de Ed Sheeran: -Ele é quem deveria estar em pânico

15/10/2021 | 13:10



Com o lançamento de seu novo álbum cada vez mais próximo, Adele tem dado muitas entrevistas e comentado sobre seu relacionamento com o ex-marido, Simon Konecki.

Segundo o Daily Mirror, a cantora comentou sobre a música Easy On Me.

- Foi a primeira música que escrevi para o álbum, no início de 2019. Eu estava tomando decisões em minha vida, que têm sido muito bem documentadas nos últimos anos.

Ela então falou da ideia da música, e contou que iniciou grandes brigas com seu marido após o fim do relacionamento dos dois.

- É aquela coisa de começar uma discussão, que nunca foi o caso do pai do meu filho, ou uma enorme briga, coisa que eu definitivamente fiz após o término do meu relacionamento.

Adele disse que não é de brigar, mas que é possível que ela comece uma briga e depois diga: Espere aí, pegue leve comigo, vai com calma enquanto tento me encontrar.

A cantora também participou do programa de rádio Heart Breakfast, no qual o apresentador Jamie Theakston comentou que Ed Sheeran vai lançar um álbum na mesma época que ela.

- No dia 19?, ela pergunta.

E o apresentador:

- Não, não é no dia 19, não entre em pânico.

Adele, com seu jeito divertido, rebateu:

- Eu não estou em pânico, ele é quem deveria estar.

Esse álbum realmente promete ser incrível, hein?