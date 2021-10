Carlinhos Maia ostenta colar avaliado em 450 mil reais

15/10/2021 | 13:10



Carlinhos Maia ostentou um colar assinado pelo joalheiro Paulo Teixeira avaliado em 450 mil reais, segundo informações do colunista Leo Dias.

O humorista exibiu o presente que comprou para ele mesmo no Instagram Stories e revelou:

- Eu disse que sonhava com uma joia para guardar no banco, sabe? Disse que essa ficaria guardadinha para os meus filhos. Olha pra cá [o colar]. É claro que vou usar em ocasiões especiais. Veja só se o pai tem bom gosto ou não. Meu Deus do céu! Essa é a cruz de Cristo, cheia de prosperidade. E para quem não gosta de mim, não sinta inveja pois ela só voltará para você. Todo mundo tem uma história. Esse foi o meu presente de comemoração dos dois perfumes que lancei pro Brasil inteiro hoje.