CVM alerta sobre oferta irregular de site Liveb Investimentos

15/10/2021 | 12:15



A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu um alerta ao mercado sobre a oferta pública irregular da Liveb Investimentos e de seu responsável, Thiago Maloste Butezloff. Por meio de página na internet, a Liveb apresenta-se como uma plataforma de crowdfunding imobiliário.

Segundo a CVM, a empresa e seu responsável não se encontram habilitados a ofertar publicamente títulos ou contratos de investimento coletivo por meio de sites ou em postagens em mídias sociais.

A autarquia acrescentou que o investimento "com apelo ao público" é oferecido sem registro na autarquia.

O site promete retorno acima da média do mercado com aplicações a partir de R$ 500 e "sem se preocupar com riscos de perdas".

Diante disso, a CVM determinou a suspensão de ofertas. Se os ofertantes irregulares não cumprirem o determinado, pode ser aplicada multa diária no valor de R$ 100 mil.

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da autarquia é um dos canais de denúncia para investidores que receberem propostas dos envolvidos.

A CVM pede que, preferencialmente, sejam fornecidos detalhes da oferta e a identificação das pessoas, a fim de que seja possível a pronta atuação no caso.