Maria Cândida comenta flerte vivido com Richard Gere: -Ele me procurou no hotel

Maria Cândida esteve na posição em que muitas pessoas gostariam de entrevistar. No passado, ela entrevistou o galã Richard Gere! E como se não bastasse, ainda rolou um flerte após a entrevista.

Segundo o Extra, na época da entrevista o ator estava lançando o filme Vem Dançar Comigo, e a entrevista feita aconteceu em um hotel em Los Angeles. A jornalista, que já havia entrevistado outros famosos internacionais, contou que Richard mexeu com ela.

- A gente estava no quarto escolhido para o ser o lugar da entrevista. Ele passou o tempo todo tocando na minha mão. Fiquei como uma boba. Eu já tinha entrevistado o Brad Pitt, o Matt Damon, o Keanu Reeves, mas o Richard mexeu comigo. Ele é muito inteligente e charmoso.

E não acabou por aí.

- No fim da entrevista, era para ele ficar no quarto esperando o próximo jornalista, mas não. Ele saiu e me procurou no hotel, me buscando no corredor. Não tive reação. Eu também estava casada na época, mas hoje eu faria diferente. Eu podia ter entregue um cartão, marcado para depois. Nunca mais o vi.

